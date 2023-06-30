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На Марсе сфотографировали пыльный вихрь с помощью камеры HiRISE

Аппарат MRO передал снимок пыльного вихря на Марсе

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NASA/JPL-Caltech/UArizona

Планетологи получили фотографию пыльного вихря на Марсе. Об этом сообщает Universe Today.

На Земле пыльные вихри возникают в сухую жаркую погоду. Они гораздо слабее торнадо и способны поднимать лишь пыль и листья на высоту до пары десятков метров. Поскольку марсианская гравитация слабее земной, пыльные вихри этой планеты гораздо больше и могут достигать высоты в пару километров.

Новое изображение пыльного вихря было передано камерой HiRISE «Марсианского разведывательного спутника» (MRO). Вихрь пересекал плато Сирия, а его высота, исходя из длины тени, была оценена в 20 километров. «Пылевые вихри в основном получают энергию от солнца. Грунт нагревается, поэтому воздух начинает подниматься столбами. Если столб вращается, он может сужаться и вращаться быстрее. Пока внизу есть горячий воздух, пылевые вихри могут выжить. Если пылевые вихри перестают двигаться или перемещаются к более холодному грунту, то рассеиваются. Пыльные регионы на Марсе могут иметь очень горячие поверхности, поэтому они являются хорошими местами для формирования пыльных вихрей», — рассказал Шейн Бирн, планетолог из Аризонского университета.

Ранее аппарат Perseverance впервые записал звук марсианского пыльного вихря.

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