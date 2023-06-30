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Геологи объяснили возникновение оврагов на Марсе недавним изменением оси вращения

В Университете Брауна заподозрили, что марсианские овраги образовались недавно из-за талой воды

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NASA

Тающая вода ледников могла сформировать марсианские овраги относительно недавно. Об этом сообщает Университета Брауна.

В предыдущие геологические эпохи Марс был влажной планетой, на нем регулярно шли дожди, текли реки и собирались в озера или моря. Примерно 3 млрд лет назад почти вся вода с поверхности Марса исчезла, поскольку давление атмосферы стало слишком низким, и при нагреве лед сразу переходил в пар.

Исследование, проведенное Джимом Хедом и его коллегами из Университета Брауна, посвящено марсианским оврагам, которые очень похожи на овраги, образующиеся на Земле в Сухих долинах Антарктиды. Их образует вода, стекающая с ледников. Ученые создали модель, которая имитирует теплый марсианский период с температурой выше 0, что может приводить к возникновению короткоживущих луж.

Авторы обнаружили, что в эпохи, когда Марс наклонялся относительно оси вращения на 35 градусов, атмосфера становилась достаточно плотной, чтобы в местах расположения оврагов таяла вода. Иными словами, при изменении параметров вращения Марса вокруг своей оси на нем могла образовываться жидкая вода, которая и образовала овраги. По мнению авторов, эти условия возникали за последние несколько миллионов лет много раз, последний раз ~ 630 000 лет назад. До этого ученые объясняли эрозию грунта сублимацией из него углекислого газа.

Ранее палеонтологи выяснили, что древняя акула-мегалодон была теплокровной.

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