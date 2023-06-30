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В России нашли способ в два раза увеличить производство черной икры

В КубГАУ создали кормовую добавку, которая вдвое увеличит производство черной икры в России

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Depositphotos

Ученые Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) разработали первую отечественную кормовую добавку для стимуляции созревания осетровых рыб, которая позволит круглогодично получать черную икру без привязки к периоду нереста. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Испытания добавки показали, что она повысила качество икры, равномерность цвета, диаметр, плотность и вкус. В настоящее время рыба питается новой добавкой и достигает преднерестового состояния. Последним этапом исследования станет проверка времени, за которое рыбы могут восстановиться и перейти к фазе нереста.

«Обычно этот период занимает порядка 3-4 лет. Наша задача — сократить период восстановления до 1-1,5 лет. Это позволит увеличить ежегодное производство отечественной черной икры фактически в два раза», — пояснила «Газете.Ru» руководитель инновационно-технологического центра аквакультуры КубГАУ Екатерина Максим.

По предварительным расчетам, разработка ученых может в ближайшие 10 лет сделать получение икры круглогодичным — сейчас оно возможно только в фазе нереста. Это позволит снизить стоимости продукта в несколько раз. В начале 2024 года планируется получение первой партии улучшенной икры ценных производителей (белуги и других осетровых).

Инновационная кормовая добавка разработана учеными КубГАУ в рамках реализации стратегического проекта «Инновационные корма и кормовые добавки» по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»).

Ранее петрозаводские ученые создали нейросеть с подводными «глазами» для бесконтактного выращивания рыб.

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