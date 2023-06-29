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Virgin Galactic провела первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет

Компания Virgin Galactic провела первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет

Американская компания Virgin Galactic успешно осуществила первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет с тремя гражданами Италии на борту. Сообщение об этом было опубликовано в аккаунте компании в Twitter.

Аппарат VSS Unity поднялся на самолете VMS Eve с американского космодрома в Нью-Мексико. Аппарат отсоединили от самолета на высоте 15 км, после чего он поднялся еще на 80 км. Пробыв в невесомости несколько минут, космические туристы посадили аппарат.

Миссии было дано название Galactic 01. Помимо троих итальянцев, которые провели в невесомости ряд научных экспериментов, на борту были астронавт-инструктор компании от Virgin Galactic и два пилота. В полете итальянцы подняли флаг своей страны.

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