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Ученые выяснили, люди с какой группой крови наиболее восприимчивы к COVID-19

Blood: люди со второй группой крови имеют повышенный риск заражения SARS-CoV-2

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Pexels

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что люди со второй группой крови имеют повышенный риск заражения SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в журнале Blood.

Исследователи провели лабораторные эксперименты на клетках крови, полученных от людей с группой крови А (II) и O (I). Они обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 преимущественно заражает клетки второй группы крови.

Результат оказался связан с тем, что вирус имеет большее сродство к белкам на поверхности клеток с второй группой крови — это упрощает его проникновение в клетки. Ученые также продемонстрировали, что добавление белка, который не позволял вирусу распознавать белки на поверхности клеток, блокировало заражение клеток второй группы крови.

Предыдущие исследования показали, что вероятность заражения после контакта с SARS-CoV-2 у людей с второй группой крови может быть на 20% выше, чем у людей с первой группой крови. Однако до сих пор ни в одном исследовании не был выявлен механизма, который мог бы объяснить эту разницу.

Ученые предупредили, что полученные данные не означают, что людям с первой группой крови не нужно принимать меры предосторожности для снижения риска заражения SARS-CoV-2.

Ранее невролог рассказал, что острые межпозвоночные грыжи со временем рассасываются в 60-70% случаев.

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