AIM: интервальное голодание помогает похудеть

Ученые из Университета Иллинойса выяснили, что подсчет калорий для похудения немного более эффективен, чем интервальное голодание (ограничение приема пищи восьмичасовым окном). Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Интервальное голодание — это форма прерывистого голодания, при которой люди ограничивают себя приемом пищи в течение определенного временного окна. Основным преимуществом ограниченного по времени приема пищи является его простота: вместо подсчета калорий людям нужно учитывать только время суток. Ранее небольшие исследования показали, что ограничение интервала приема пищи шестью часами может помочь сбросить несколько килограммов.

В новом исследовании приняли участие 90 человек с ожирением. Их разделили на три группы: первая жила как обычно, вторая считала калории и соблюдала дефицит калорий в 25%, а третья перешла на интервальное голодание. Последним разрешалось есть в течение восьми часов, с полудня до восьми часов вечера, что позволяло им поужинать с семьей или пойти в ресторан с друзьями.

Через год люди, которые не придерживались диеты, прибавили в среднем 1,1 кг. Вторая и третья группы показали одинаковые результаты, сбросив в среднем от 3,6 до 4,3 кг. При этом похудение было чуть более заметным в группе подсчета калорий.

Результаты ученых означают, что хотя интервальное голодание не является более эффективным, чем подсчет калорий, оно может быть использовано для потери или поддержания веса. Переход на такую диету стоит обсудить с врачом, так как она имеет побочные эффекты. Кроме того, интервальное голодание не подходит беременным женщинам, людям с расстройствами пищевого поведения и тем, кто использует лекарства, требующие приема во время еды.

Ранее клиническое испытание показало, что препарат ретатрутид помог людям с ожирением сбросить рекордные 24% веса за 11 месяцев приема.