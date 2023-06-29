Сахарозаменитель аспартам могут признать канцерогеном

Агентство Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по исследованию рака назвало подсластитель аспартам возможным канцерогеном. Об этом сообщает Yahoo News.

Аспартам, один из наиболее распространенных подсластителей, в июле будет впервые внесен в список Международного агентства по изучению рака (IARC) как «возможно канцерогенный для человека», согласно источникам Yahoo News. Решение IARC было принято после анализа 1300 опубликованных научных исследований и будет обнародовано 14 июля.

В 2022 году крупное исследование, проведенное во Франции среди 100 тысяч взрослых, показало, что у людей, которые потребляли больше искусственных подсластителей, включая аспартам, был несколько более высокий риск развития рака. В начале 2000-х годов ученые сообщали о том, что некоторые виды рака у мышей и крыс связаны с аспартамом, но не смогли доказать причинно-следственную связь.

Другой орган, комитет ВОЗ по пищевым добавкам JECFA, также пересмотрит рекомендации по потреблению аспартама. В 1981 году комитет пришел к решению о том, что аспартам безопасно употреблять в допустимых пределах. Считается, что взрослому человеку весом 60 кг придется выпивать от 12 до 36 банок диетической газировки (в зависимости от количества аспартама в напитке) каждый день, чтобы получить вред для своего здоровья. Рекомендаций JECFA придерживаются национальные регулирующие органы, в том числе в США и Европе.

Ранее другие постановления IARC подвергались критике со стороны производителей из-за того, что по их мнению, оценки комитета могут вводить общественность в заблуждение и наносить вред прибыли компаний. Например, в 2015 году агентство пришло к выводу, что средство от сорняков глифосат «вероятно канцерогенно». Это решение оспаривалось не только производителями, но и государственными органами, например, Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Претензии также были связаны с качеством рассмотренных исследований.

Решения IARC также критиковались за то, что вызывали тревогу у потребителей, которые не могли отказаться от того или иного фактора. Ранее комитет отнес работу в ночное время и употребление красного мяса к классу факторов, «вероятно вызывающих рак», а использование мобильных телефонов к «возможно вызывающим рак», подобно аспартаму.

Подсластитель аспартам разрешен к использованию во всем мире регулирующими органами и часто добавляется в пищевые продукты, например, напитки без сахара.

В мае 2022 года ВОЗ рекомендовала не использовать подсластители для контроля веса из-за отсутствия доказательств эффективности и возможных негативных последствий для здоровья.