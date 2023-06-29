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В России получили суперсолодку для защиты легких от воспаления при COVID-19

В Новосибирске синтезировали суперсолодку для лечения острой дыхательной недостаточности

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Новосибирские ученые получили из экстракта корня солодки соединение для терапии острой тяжелой дыхательной недостаточности, в том числе вызванной SARS-CoV-2. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

Сотрудники ИХБФМ СО РАН совместно с Новосибирским институтом органической химии имени Н. Н. Ворожцова синтезировали ряд соединений на основе глицирретовой кислоты, выделенной из корня солодки.

Полученные молекулы протестировали на мышах с моделью острого повреждения легких, имитирующей острый респираторный дистресс-синдром у человека при коронавирусной инфекции. В результате было отобрано одно соединение — суперсолодка, которая эффективно подавляла развитие патологических изменений в тканях легкого при воспалении.

«Оно эффективно блокировало цитокиновый шторм у мышей, запускало в клетках легких антиоксидантный ответ и защищало их от гибели, вызванной воспалением, а также достоверно подавляло активность тромбина, который играет ключевую роль в развитии гиперкоагуляции (повышение свертываемости крови), ассоциированной с COVID-19», – рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Андрей Марков.

В исследованных дозах суперсолодка не вызывала токсических эффектов у животных. Она может стать основой для разработки новых препаратов, защищающих ткани легкого человека от повреждений на фоне неконтролируемого системного воспаления при COVID-19. По структуре суперсодока схожа с веществом бардоксолон метилом, успешно прошедшим в США вторую фазу клинических испытаний на пациентах с COVID-19.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием прополиса может замедлять старение иммунной системы.

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