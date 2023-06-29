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Обсерватория James Webb передала изображения двух древних квазаров

Телескоп James Webb передал фотографии галактики с растущей сверхмассивной черной дырой

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Ding, Onoue, Silverman

Астрономы получили изображения двух галактик с квазарами в центре. Об этом сообщает Физико-математический институт имени Кавли.

Квазары — это одни из самых ярких объектов во вселенной. Они представляют собой активные ядра молодых галактик, в центре которых сверхмассивная черная дыра формирует аккреционный диск. Под действием гравитации диск сжимается и становится источником мощного излучения, затмевающего свет остальной галактики.

Инфракрасный телескоп James Webb передал изображения двух квазаров, HSC J2236+0032 и HSC J2255+0251. Величина их красного смещения (мера расстояния) составляет 6,40 и 6,34, что означает, что астрономы наблюдают объекты такими, какими они были спустя 860 млн лет после Большого взрыва, в эпоху относительно молодой вселенной.

Фотометрический анализ содержащих квазары галактик показал, что они массивны: их масса в 130 и 34 миллиарда раз превышает массу Солнца. Измерение скорости турбулентного газа вблизи квазаров позволило оценивать массу порождающих их черных дыр в 1,4 и 0,2 миллиарда масс Солнца. Отношение массы черной дыры к массе галактики-хозяина аналогично предыдущим наблюдениям, что позволяет предположить, что закономерность между двумя этими величинами проявлялась уже спустя 800 млн лет после Большого взрыва.

Авторы надеются, что дальнейшие исследования в этой области позволят выяснить, как сверхмассивные черные дыры успели захватить такой объем материала, несмотря на недолгий срок существования.

Ранее палеонтологи выяснили, что древняя акула-мегалодон была теплокровной.

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