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Невролог рассказал, как часто межпозвоночные грыжи самопроизвольно рассасываются

Невролог Исайкин: острые межпозвоночные грыжи со временем рассасываются в 60-70% случаев

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Shutterstock

Симптомные грыжи межпозвоночных дисков спонтанно рассасываются в 60-70% случаев в срок от двух месяцев до года, поэтому обычно не стоит торопиться с операцией по удалению. Об этом «Газете.Ru» рассказал сотрудник Первого Московского Государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин.

«Признаков, по которым можно предсказать, произойдёт ли резорбция грыжи, нет. Симптомные грыжи со временем рассасываются в 60-70% случаев. Грыжи бессимптомные регрессируют максимум в 18% случаев. В среднем срок резорбции острой грыжи составляет от двух месяцев до одного года», — объяснил «Газете.Ru Исайкин».

Некоторые грыжи могут никак не проявляться, и обычно не требуют удаления. Но иногда они сдавливают спинномозговые корешки, и появляются симптомы радикулопатии: онемение в пальцах, боль в спине, ощущение «прострелов» и другие.

«В возникновении радикулопатии роль играет не только механическое сдавление нервных корешков, но и воспаление. Это важнейший фактор при дискогенной боли. Поэтому неврологическая корешковая симптоматика уходит через три-шесть недель, а уменьшение грыжи начинается через два месяца. В связи с этим часто имеет смысл не удалять грыжу сразу, а подождать какое-то время, ограничиться консервативным лечением. Исключение — наличие нарушения мочеиспускания, восходящего пареза (ослабления) и онемения в аногенитальной области», — заключил невролог.

Ранее в МГМУ им. Сеченова создали метод лечения геморроя без боли с помощью воздействия электричеством в потоке аргона.

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