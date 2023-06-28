Российские химики получили новые полиморфные модификации распространенного лекарства от рака

Российские химики смогли получить пять новых кристаллических форм нилутамида, используемого для терапии рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Многие химические вещества при неизменной формуле могут образовывать разные кристаллы, обладающие отличными свойствами. Например, ярко полиморфизм проявляется у простого вещества фосфора, который может быть как чрезвычайно активным белым фосфором, так и относительно стабильным и безопасным красным.

Специалисты Института химии растворов (ИХР) имени Г. А. Крестова РАН и их индийские коллеги смогли получить пять новых полиморфных модификаций нилутамида, который применяется для терапии рака предстательной железы. Необходимую форму можно задавать, меняя условии кристаллизации. Так, из чистых органических растворителей всегда кристаллизуется наиболее стабильная модификация соединения, внесение в раствор азотистого основания цитозина приводит к образованию другой кристаллической формы.

Создание новых полиморфных форм традиционных препаратов необходимо из-за предполагаемого различия в эффектах. «Различные кристаллические формы могут быть причиной фармацевтической неэквивалентности и, как следствие, фармакокинетической и терапевтической неэквивалентности препаратов в твердой лекарственной форме, что может привести к различным результатам лечения. Например, одна кристаллическая форма может иметь более высокую биодоступность, что означает, что она быстрее всасывается в кровь и начинает действовать быстрее, чем другие формы того же лекарства», — рассказывает автор исследования Артем Суров.

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