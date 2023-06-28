Зоологи обнаружили, что среди косаток участились кожные заболевания

Ученые заметили резкое увеличение распространенности кожных заболеваний в популяции южных косаток. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Дейвисе (UCD), в котором было выполнено исследование.

Джозеф Гайдос и его коллеги проанализировали коллекцию цифровых фотографий, накопленную за более чем десятилетие. Фотографии, полученные Центром исследования китов, были сделаны в ходе 20 000 наблюдений отдельных особей в море Селиш. На этих изображениях биологи заметили временные, а иногда и стойкие аномальные изменения кожи китов.

При более пристальном исследовании удалось выделить шесть различных синдромов кожных заболеваний. Авторам не удалось найти доказательства связи этих синдромов с повышенной смертностью.

Хотя фотографии дают исследовать кожные заболевания животных без их отлова, они не позволяет идентифицировать конкретные причины возникновения проблем со здоровьем. Исключив возможность влияния окружающей среды, авторы выдвигают гипотезу, что наиболее правдоподобным объяснением изменений кожных покровов является инфекционный агент, и что более частое появление поражений может отражать снижение способности иммунной системы косаток бороться с инфекцией.

Ранее палеонтологи выяснили, что древняя акула-мегалодон была теплокровной.