Британские технологи предложили экологичную замену формальдегидному клею для мебели

Ученые создали столярный клей из очищенных и переработанных промышленных биоотходов. Об этом сообщает пресс-служба Бирмингемского университета.

«Наш клей получен с соблюдением этических норм, способен биологически разлагаться в конце срока службы и обладает свойствами, подходящими для замены традиционных формальдегидных клеев. Помимо того, что клей полностью перерабатывается, его можно производить практически без дополнительных затрат для производителя, а его углеродный след на 86% ниже, чем у традиционных клеев», — рассказал Каллум Смит, ученый из компании BindEthics, где разработали клей.

Клей получают путем промывки, фильтрации и центрифугирования отходов пищевой промышленности. Высокое содержание белка и полисахариды способствуют склеиванию, в то время как в составе присутствуют и другие природные сшивающие агенты и растворители биологического происхождения. По задумке авторов, в первую очередь клей должен заменить синтетические смолы на основе формальдегида, которые применяются при изготовлении ДСП, мебели, строительных панелей и для множества других задач. Формальдегидные клеи токсичны и непригодны для вторичной переработки или для сжигания, а это означает, что большая часть изделий на основе этого клея попадает на свалку.

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