Зоологи выяснили, что засуха способствует вылуплению самок расписных черепах

Усиление засух может повредить популяции расписных черепах и нарушить баланс между самцами и самками в ней. Об этом сообщает Университет Небраски в Линкольне, где было проведено исследование.

Расписные черепахи обитают на территории Северной Америки в пресных водоемах. Свое название они получили благодаря ярким желтым, оранжевым или красным полосам на панцире. Как и у многих других видов рептилий и рыб, пол потомства расписной черепахи зависит от средней температуры окружающей среды на этапе инкубации яиц. Из яиц, развивавшихся при более низких температурах, как правило выходят самцы, а если средняя температура была выше определенного порога, то самки.

Эллен Дольф и ее коллеги выяснили, что в отсутствие засухи самцы составляли примерно 60-85% выводка расписных черепах. В годы наибольшего влияния засухи самцов среди черепашат оказалось 60%.

Предыдущие исследования показали, что резкое увеличение доли самок, которое ожидается в условиях глобального потепления, может представлять экзистенциальную угрозу для черепах и других видов рептилий. По словам ученых, широко распространенной расписной черепахе это угрожает в меньшей степени, но другие аналогичные виды могут понести более серьезный урон.

Также в ходе этой работы удалось выяснить, что засуха может снизить вероятность выживания детенышей — примерно на 7% у самок расписных черепах и на 10% у самцов.

Ранее палеонтологи выяснили, что древняя акула-мегалодон была теплокровной.