Стал известен рейтинг публикаций российских университетов под санкциями

Несмотря на введение блокирующих санкций со стороны США (SDN list) в отношении МФТИ, университет вышел на третье место среди российских университетов в международном наукометрическом рейтинге Nature Index. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе университета.

Показатель Nature Index (NI) рассчитывается на основании данных о публикациях в 145 наиболее известных журналах в области естественных, инженерных и биомедицинских наук. Ежегодно составляются рейтинги стран и отдельных организаций. Показатель NI используют для оценки научной эффективности университетов.

Большинство университетов и научных организаций Роcсии в 2022 году из-за санкций продемонстрировали ухудшение показателей в Nature Index. При этом публикационная динамика МФТИ и Сколтеха снизилась меньше, чем у других организаций в лидирующей группе, что позволило МФТИ переместиться в рейтинге на третье место, а Сколтеху — на четвертое место среди российских университетов.

«Итоги рейтинга свидетельствуют о том, что, несмотря на санкционное давление на нашу страну и отдельные российские вузы, исследования российских ученых остаются востребованным высокорейтинговыми научными изданиями», — объяснил «Газете.Ru» ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Количество публикаций российских ученых, рассчитанное по методике Nature Index, уменьшилось на 19% — с 553,08 до 448,19. Россия опустилась на 2 позиции в общем рейтинге. Наибольшее ухудшение публикационных показателей отмечается у ИТМО (-32%), НИЦ Курчатовский институт (-31%) и СПбГУ (-26%). Из топ-10 институтов по России в 2022 году только 2 продемонстрировали незначительное увеличение показателя: ОИЯИ и ВШЭ.

Что касается других стран, в первой десятке рейтинга не произошло изменения позиций. Наибольший рост показателей продемонстрировал Китай (2 место, +20% NI). Худшая динамика в первой десятке – у Японии (5 место, -7% NI) и Германии (3 место, -6% NI). Суммарный рост показателя NI для первой десятки составил 8,9%.

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