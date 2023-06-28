В России создали красители для терапии рака на основе краски для волос

Ученые из НИЯУ МИФИ совместно с зарубежными коллегами «скрестили» два вида красителей, один из которых используют в краске для волос и чернилах для принтера. Полученные гибриды могут найти применение в диагностике и фотодинамической терапии раковых опухолей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Над научным исследованием работали сотрудники подведомственного Минобрнауки России НИЯУ МИФИ в составе международной научной группы: Саудовской Аравии, Турции и других стран.

Полученные учеными молекулы обладают сольватохромными свойствами, то есть меняют свой цвет в зависимости от свойств растворителя, в котором они находятся. Ученые смоделировали, а затем синтезировали красители.

«В нашем исследовании очень велика роль компьютерного моделирования. Синтезировать «хорошую» молекулу без помощи компьютера так же трудно, как найти золотую песчинку в куче обычного песка. Наши молекулы были найдены в результате множества расчетов, только после этого их удалось синтезировать и охарактеризовать», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» профессор НИЯУ МИФИ Константин Катин.

Новые молекулы представляют собой гибрид на основе красителя флуорена и арилазо-группы. Флуорен лежит в основе множества фотосенсибилизаторов, датчиков, флуоресцентных индикаторов и светоизлучающих материалов. Красители с арилазо-группой используются в красках для волос и тканей, а также в чернилах для струйных и лазерных принтеров.

Полученные молекулы растворимы почти во всех органических растворителях. Это, а также сильные сольватохромные свойства позволяют использовать новые вещества для определения свойств растворов.

В настоящее время ученые проводят компьютерное моделирование для поиска подходящих носителей, которые могли бы доставлять полученные красители к опухолям разных типов и эффективно накапливаться в них при фотодинамической терапии раковых опухолей, а также при диагностике рака.

Ранее в МГМУ Сеченова предложили восстанавливать разорванные нервы красным светом и шелком.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.