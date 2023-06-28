В Московском планетарии рассказали об активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет пика активности в конце июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Отмечается, что максимум активности потока можно будет наблюдать в ночь на 31 июля.

«По прогнозам Международной метеорной организации, [в ночь на 31 июля] ожидается до 25 метеоров в час. <…> Этот звездопад лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом», — пояснили в планетарии.

Сообщается, что в северном полушарии лучше всего за потоком можно будет наблюдать в предрассветные часы. Тогда точка вылета метеоров будет находиться максимально высоко над горизонтом.

Ранее телеканал TBS сообщал, что в небе над японской префектурой Окинава заметили горящие объекты неизвестного происхождения.

Светящиеся объекты были обнаружены примерно в восемь вечера 10 мая. Они были замечены в небе над островами Амами и префектурой Окинава в префектуре Кагосима.