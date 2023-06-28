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В России создали и испытали макет спутникового терминала МИК-АТ

«Микран» и МФТИ испытали отечественный терминал спутниковой связи

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Макет отечественного терминала спутниковой связи МИК-АТ прошел испытания в лаборатории. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодня АО «НПФ «Микран» и МФТИ изготовили и успешно протестировали в лабораторных условиях макеты спутниковых абонентских терминалов МИК-АТ. Кроме того, прошел испытания макет контрольно-проверочной аппаратуры, предназначенной для проведения функциональных испытаний и выходного контроля в серийном производстве и осуществления диагностики спутниковых абонентских терминалов в процессе эксплуатации», — заявили в пресс-службе компании.

МИК-АТ является целиком гражданским оборудованием для предоставления услуг связи гражданам и организациям. Система будет способна поддерживать широкополосное интернет-соединение и особенно будет востребована в малоосвоенных районах Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

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