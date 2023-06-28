В гидротермальном источнике Марианской впадины обнаружили магниточувствительные бактерии

На дне Марианского желоба обнаружены реагирующие на магнитное поле Земли бактерии. Об этом сообщает Токийский университет.

До сих пор эти бактерии наблюдались только в наземных и мелководных средах. Однако анализ гидротермального источника, расположенного на южном склоне Марианской впадины на глубине 2,7 тыс. метров, показал, что они могут обитать и в глубинах океана. Подобные бактерии, называемые магнитотактическими, содержат магнитосомы — кристаллы железа, окруженные защитной мембраной. Эти магнитосомы выстраиваются так, что бактерии становятся подобны живым компасам, которые ориентируются по силовым линиям магнитного поля Земли (к северу или югу). Кроме того, эти бактерии играют решающую роль в естественном круговороте жизненно важных элементов, таких как углерод, азот и фосфор.

Образцы были добыты непосредственно из жерла гидротермального источника с помощью дистанционно управляемого аппарата HYPER-DOLPHIN.

«Глубоководные гидротермальные источники интересны не только как «колыбель» уникальных морских живых существ, но и как потенциальный аналог среды обитания внеземных форм жизни. В частности, та среда, где мы обнаружили бактерий, очень похожа на ту, что могла существовать на Марсе, когда на его поверхности ещё существовала вода 3 млрд лет назад. Устройство магнитосом этих бактерий оказалось очень примитивным, из чего мы мы сделали вывод, что они не сильно изменились за многие тысячелетия. Это неудивительно, поскольку мы нашли их в условиях, очень похожих на те, что существовали на Земле 3,5 млрд лет назад, когда, предположительно, появились предки манитотактических бактерий», — объяснил значение исследования один из его авторов, Йохей Сузуки.

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