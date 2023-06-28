Инженеры разработали водного робота, способного плавать подобно крилю

Инженеры сконструировали робота для плавания в толще воды. Об этом сообщает Университет Брауна.

В ходе эволюции живые организмы выработали адаптации к своим средам обитания. Зачастую робототехникам выгоднее скопировать «разработанные» природой решения, нежели изобретать их с нуля. Это привело к возникновению целого класса зооподобных роботов.

При разработке Pleobot исследователи черпали вдохновение у криля — маленьких морских рачков, которые, несмотря на малые размеры, хорошо плавают, ускоряются, тормозят и поворачивают. Pleobot состоит из трех сочлененных секций на подвижном соединении, благодаря чему способен совершать колебательные движения. Система управления позволяет также двигать двуветвистыми плавниками.

Собранный образец примерно в десять раз больше настоящего криля, который редко превышает в длину сантиметр. Основные детали робота пригодны для 3D-печати, а чертежи выложены в открытый доступ, чтобы другие исследовательские команды могли усовершенствовать его или создать на основе Pleobot научную платформу, снабдив ее сенсорами.

Исследователи считают, что в будущем подобных роботов можно будет объединять в рой и использовать для картографирования океанов Земли, а также отправлять в океаны водных миров Солнечной системы, вроде Энцелада и Европы.

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