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Названа опасность пляжного песка для здоровья человека

Эксперт Роспотребнадзора Лебедев: в пляжном песке обитают патогенные грибы и гельминты

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Alexandra Schuler/Global Look Press

Пляжный песок может представлять опасность для здоровья человека, так как в нем обитают различные микроорганизмы, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«В пляжном песке «обитают» простейшие (лямблии, амебы, трипаносомы), патогенные грибы (возбудители микозов), гельминты (глисты), различные бактерии», – объяснил Лебедев.

По мнению эксперта, особую опасность представляют так называемые «дикие» пляжи. Важно учитывать, что песок у водоема никогда не обрабатывается какими-либо дезинфицирующими средствами и на глубине 5-6 см является благоприятной средой для обитания и размножения самых разных микроорганизмов (преимущественно возбудителей грибковых инфекций).

Но если песок сухой, горячий и сравнительно чистый, то риск заражения невелик. Специалист также посоветовал не закапываться в песок и не строить песочные фигуры – попав в микротрещины и ранки на коже, патогенные возбудители могут стать причиной микоза или кандидоза. Кроме того, споры грибов легко проникают в размокшую после купания кожу стоп.

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