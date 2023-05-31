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Ученые нашли свидетельства древней стендап комедии

В Кембриджском университете показали тексты средневековых британских стендап-комиков

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University of Cambridge

Специалисты Кембриджского университета обнаружили в рукописи XV века свидетельства средневекового британского комедийного представления. Исследование ученых было опубликовано в журнале The Review of English Studies.

На протяжении всего Средневековья менестрели путешествовали по ярмаркам, тавернам и залам баронов, развлекая людей песнями и историями. Вымышленные менестрелями истории распространены в средневековой литературе, но их авторство обычно не указывается из-за резких высказываний и шутках в выступлениях.

Ведущий автор исследования случайно наткнулся на подписанные менестрельские тексты в Национальной библиотеке Шотландии. Подпись гласила: «Мной, Ричардом Хегге, потому что я был на том пиру и не пил». Речь идет о рукописях Хегге, которые ранее уже изучались учеными. Три из девяти текстов включают в себя бурлескный роман под названием «Охота на зайца», пародийную проповедь в прозе и стих «Битву при Брэконвете».

«Предыдущее исследование рукописи было сосредоточено на том, как была создана рукопись, и упустило из виду ее комедийное значение. Все три текста юмористичны и предназначены для живого исполнения — рассказчик просит аудиторию слушать внимательно или передать ему напиток. Перед нами предстал настоящий средневековый стендап-артист, создающий действительно оригинальный, ироничный материал. Получить представление о ком-то подобном из того периода времени невероятно редкое и захватывающее событие», – заявил ученый.

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