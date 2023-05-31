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Российские ученые создали биокомпозит из листьев кокосовой пальмы

В МИСИС предлагают использовать листья пальмы для строительства и создания автомобилей

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Depositphotos

Специалисты МИСИС совместно с коллегами из Тайланда и Индии предложили использовать волокна листьев кокосовой пальмы в качестве экологичной альтернативы неорганическим полимерным композитам. Их можно будет применять как упрочняющий материал для производства биокомпозитов, текстиля, упаковки и легких конструкций, используемых в строительстве и автомобильной промышленности. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИСИС.

«Результаты экспериментов показали, что после обработки гидроксидом натрия (NaOH), с поверхности волокон исчезли нецеллюлозные вещества. Это, в свою очередь, привело к превосходной структурной и термической стабильности волокна. Прочность выросла на 30-50%. В целом, улучшились механические, термические и износостойкие свойства. В нашем исследовании мы с коллегами подтверждаем большой потенциал этого материала для использования в биоармировании легких композитных конструкций», – рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры инжиниринга технологического оборудования Университета МИСИС Сергей Горбатюк.

Натуральные волокна листьев имеют превосходные эксплуатационные характеристики. Их использование снижает углеродный след, они биоразлагаемы и возобновляемы. Также среди преимуществ легкий вес, хорошая тепло- и звукоизоляция.

Волокна, получаемые из сельскохозяйственных культур, дешевы и легкодоступны. Огромная их часть используется в качестве корма для животных и для домашнего использования, но большее количество сжигается в полевых условиях, вызывая загрязнение окружающей среды. Производители композитных материалов в настоящее время рассматривают растительные волокна, такие как джут, банан, лен, сизаль, кенаф в качестве упрочнителей. В России планируется адаптировать технологию, используя в качестве сырья волокна льна, технической конопли и крапивы.

По словам Сергея Горбатюка, появление новых полимерных композитов, армированных натуральным волокном, а также оптимизация компонентов и производственного процесса, несомненно, ускорит и расширит их использование в различных отраслях, включая аэрокосмическую и морскую промышленность.

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