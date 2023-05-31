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У рыб нашли ранее неизвестный механизм защиты от пластика

Ученые РАН обнаружили у рыбы-ползуна внутренний механизм фильтрации пластика

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J. Haft/Global Look Press

Специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН обнаружили у рыбы-ползуна (анабаса) защитный механизм, который идентифицирует несъедобные объекты и позволяет ей не потреблять их вместе с кормом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Пресноводные водоемы Центрального Вьетнама, где обитает анабас, сильно загрязнены пластиковыми отходами, которые потом поступают в море. Однако анабас успешно выживает в условиях загрязненных вод. Ученые решили узнать, насколько часто эти рыбы вместо еды захватывают пенополистирол – теплоизоляционный материал, который широко используется промышленности и быту. Известно, что по размеру гранул пенополистирол соответствует фрагментам пищи, которую предпочитает рыба-ползун.

Для этого они провели эксперимент, в котором предложили анабасу три варианта гранул: корм, пластик и смесь пластика с кормом. С помощью камер регистрировали, за какое время рыба их схватывает. Результаты показали, что анабас съедает корм раньше пластика, однако при подаче смеси рыбы захватывали и корм, и пластик одновременно.

«Анабас схватывал гранулы пластика, расценивая их как пищу, некоторое время удерживал в ротовой полости, но никогда не проглатывал. Часть отвергнутых гранул пластика были деформированы и разделены на мелкие фрагменты. Это указывает на наличие у анабаса механизма внутриротового тестирования схваченных объектов, который за счет вкусовой и тактильной рецепции в ротовой полости способен оценивать свойства захваченного объекта», – рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник ИПЭЭ РАН Екатерина Ганжа.

По словам авторов, внутриротовое тестирование пищевых объектов у рыб обеспечивают сенсорные клетки со вкусовыми рецепторами (хеморецепторами), которые расположены в ротоглоточной полости.

«В нашем эксперименте рыбы отличали пластик от корма, даже если на поверхности пластика присутствовали фрагменты корма. Данный механизм способствует выживанию анабаса в условиях загрязнения внутренних водоемов Вьетнама пластиком», – дополнила Ганжа.

Это может означать, что подобными механизмами обладают и другие водные организмы, однако ученые считают, что данную гипотезу необходимо проверить с помощью дальнейших исследований.

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