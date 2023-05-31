Корабль Crew Dragon с космическими туристами вернулся с МКС на Землю

Космический корабль Crew Dragon, совершивший девятидневный коммерческий полет на Международную космическую станцию (МКС), успешно вернулся на Землю, сообщает сайт Axiom Space.

Примерно через 12 часов после того, как корабль компании SpaceX отстыковался от МКС, он вошел в плотные слои атмосферы, на высоте около пяти с половиной километров раскрыл основные парашюты. Спустя несколько минут Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане неподалеку от побережья американского штата Флорида.

Полет пилотируемого корабля Crew Dragon осуществлялся в рамках коммерческой программы Axiom-2. Командиром экипажа является экс-астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилотом — бизнесмен Джон Шоффнер, членами экипажа — астронавты из Саудовской Аравии Райана Барнауи и Али аль-Карни. Астронавты в течение восьми дней работали совместно с постоянным экипажем орбитальной станции.

Ранее сообщалось, что Райана Барнауи станет первой саудовской и арабской женщиной, а также первой мусульманкой, которая полетит в космос. Али аль-Карни будет первым саудовским астронавтом на МКС.