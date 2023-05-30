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Ученые обнаружили, что энергетики негативно влияют на мышцы

Scientific Reports: энергетики замедляют восстановление мышц

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Энергетические напитки могут замедлить восстановление мышц, предполагает новое исследование ученых из Нью-Йоркского университета. Результаты работы специалистов были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Энергетические напитки стали чрезвычайно популярны среди молодежи и спортсменов. Установлено, что при чрезмерном употреблении они вызывают нарушения сна, беспокойство, нервозность и даже расстройства пищеварения, нерегулярное сердцебиение, кровяное давление и способствуют ожирению.

Однако существует мало данных о том, как они влияют на мышечную систему человека. В своей работе исследователи изучали реакцию миобластов (мышечных клеток) мыши на восемь различных энергетических напитков (по два продукта от четырех основных брендов, а именно RedBull, Monster, Rockstar и Celsius) с точки зрения усиления или уменьшения процессов восстановления мышц.

Результаты показали: энергетические напитки негативно влияли на жизнеспособность клеток. Самыми опасными из всех ученые назвали продукты Celsius, что может быть связана с удвоенной концентрацией кофеина по сравнению с другими напитками. Самыми безопасным для мышечных клеток оказались напитки RedBull, возможно, из-за более высокого содержания витамина В6.

«Дополнительные данные исследований указывают на связь энергетических напитков с внезапными серьезными сердечно-сосудистыми событиями, включая сердечные приступы, нарушения сердечного ритма и внезапную смерть. Тем не менее, многое еще предстоит узнать об энергетических напитках и их долгосрочных последствиях для здоровья», – заключили авторы.

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