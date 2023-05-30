Российские медики работают над новым калькулятором старения

Специалисты Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова разрабатывают универсальные часы старения, которые точнее аналогов, об этом «Газете.Ru» рассказал директор института Алексей Чуров.

«Мы проводим поисковые исследования биомаркеров старения и разрабатываем новые подходы к оценке биологического возраста. Все уже знают, что хронологический возраст, — по паспорту, — отличается от реального биологического возраста. Мы пытаемся создать точный определитель биологического возраста — часы (калькулятор) старения. Они создаются на основе оценки различных показателей: клинических, биохимических, эпигенетических и других», – объяснил специалист.

Часы старения нужны не столько для определения возраста, а для того, чтобы точно определять мишени для геропротективных вмешательств, а также оценивать эффективность таких вмешательств в клинической практике.

«Мы работаем над универсальным калькулятором, который можно применять в большинстве лабораторий. Пока ошибка в определении возраста большинства калькуляторов, которые есть в мире, составляет до 8-12 лет. Это много. Наши калькуляторы уже работают точнее», – рассказал Чуров.

По его словам, пока в РНИМУ им. Н.И. Пирогова создано два таких калькулятора. Первый направлен на оценку состояния сосудов, а второй основан на данных, полученных методом эхокардиографии, — УЗИ сердца. Новые часы будут учитывать и другие данные.

«Есть идея создать другие калькуляторы, в том числе на основе генетических и эпигенетических маркеров», – отметил Чуров.

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