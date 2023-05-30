Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские медики работают над новым калькулятором старения

В РНИМУ им. Н.И. Пирогова создают универсальные точные часы старения

close
100%
Depositphotos

Специалисты Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова разрабатывают универсальные часы старения, которые точнее аналогов, об этом «Газете.Ru» рассказал директор института Алексей Чуров.

«Мы проводим поисковые исследования биомаркеров старения и разрабатываем новые подходы к оценке биологического возраста. Все уже знают, что хронологический возраст, — по паспорту, — отличается от реального биологического возраста. Мы пытаемся создать точный определитель биологического возраста — часы (калькулятор) старения. Они создаются на основе оценки различных показателей: клинических, биохимических, эпигенетических и других», – объяснил специалист.

Часы старения нужны не столько для определения возраста, а для того, чтобы точно определять мишени для геропротективных вмешательств, а также оценивать эффективность таких вмешательств в клинической практике.

«Мы работаем над универсальным калькулятором, который можно применять в большинстве лабораторий. Пока ошибка в определении возраста большинства калькуляторов, которые есть в мире, составляет до 8-12 лет. Это много. Наши калькуляторы уже работают точнее», – рассказал Чуров.

По его словам, пока в РНИМУ им. Н.И. Пирогова создано два таких калькулятора. Первый направлен на оценку состояния сосудов, а второй основан на данных, полученных методом эхокардиографии, — УЗИ сердца. Новые часы будут учитывать и другие данные.

«Есть идея создать другие калькуляторы, в том числе на основе генетических и эпигенетических маркеров», – отметил Чуров.

Подробнее о том, зачем российские медики собирают биобанк данных российских долгожителей, над какими геропротекторами работают в России и какие иммуномодуляторы работают – в интервью «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях