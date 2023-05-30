Российские медики нашли способ в два раза быстрее лечить раны диабетиков

Специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) нашли способ, как в два раза сократить время лечения ран у пациентов с синдромом диабетической стопы при помощи местного применения антиоксидантной терапии на основе коллагена свиньи. Сама процедура проста и безболезненна для больного. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

По данным Минздрава, в России сахарный диабет диагностирован у каждого 15-го россиянина. Около 8-10% больных страдают синдромом диабетической стопы. У таких пациентов процесс заживления ран, полученных в быту или после оперативного вмешательства, затягивается до 2–3 месяцев. Зачастую происходит рецидив гнойно-некротического процесса.

Пензенские ученые предложили новый способ борьбы с заболеванием — местное применение антиоксидантной терапии.

Для лечения этого состояния ученые предлагают использовать внеклеточный коллагеновый матрикс свиньи, который обеспечивает механическую поддержку клеток и транспорт химических веществ. Он производится из подслизистой основы тонкой кишки свиньи. Матрикс ученые пропитали антиоксидантом мексидолом.

«Технология использования внеклеточного коллагенового матрикса известная. Но использование матрикса, начиненного антиоксидантами для лечения ран у пациентов с сахарным диабетом, — это открытие. Наш способ поможет доставить лекарство непосредственно в очаг поражения. Лекарственная терапия будет в разы эффективнее, раны затянутся быстрее», — рассказал «Газете. Ru» один из разработчиков метода, ассистент кафедры «Хирургия» ПГУ, врач отделения гнойной хирургии Клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Артем Захаров.

Ученые провели апробацию в экспериментальных условиях на лабораторных животных. Результаты показали, что внеклеточный коллагеновый матрикс хорошо имплантируется в ткани организма. Сейчас идут клинические исследования предложенного метода на 10 добровольцах, которых включили в основную группу. Это пациенты с сахарным диабетом, имеющие длительно незаживающие раны в течение более 3 месяцев. Им имплантировали внеклеточный коллагеновый матрикс, коллагеновый гель и совмещенный их вариант. В группу сравнения врачи включи 15 человек, которым проводят обычную системную терапию.



По словам Захарова, на данный момент можно констатировать, что заживление ран у пациентов основной группы проходит в два раза быстрее, чем у группы сравнения.