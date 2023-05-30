Ученые назвали главный источник выброса метана в промышленности

Ученые Международного энергетического агентства (IEA — International Energy Agency) выяснили: сельское хозяйство выбрасывает в атмосферу в три раза больше метана, чем весь нефтяной сектор. Отчет был опубликован на сайте компании.

В 2022 году выделение этого газа в сельском хозяйстве достигло 142 млн тонн. Метан образуется в процессе пищеварения коров и других жвачных животных. Опасность метановых выбросов заключается в том, что потенциал глобального потепления от метана в 30 раз больше, чем у диоксида углерода.

В 2021 году на конференции ООН в Глазго был подписан климатический пакт, который предполагает сокращение содержания метана в атмосфере не менее чем на 30% к 2030 году. Для достижения этой цели страны Европейского союза предлагают ввести ограничения на выбросы для хозяйств. Предполагается, что это приведет к сокращению поголовья скота.

В качестве альтернативы производители молока и мяса могли бы использовать технологии для сокращения выбросов. Например, специальные кормовые добавки или технологические решения. Однако здесь нет общего решения для всех видов ферм. К тому же, многим средним и мелким фермерам они могут попросту оказаться не по карману.

Нынешнее регулирование может иметь и негативные последствия. Налоги на «выделение коровьих газов» сделают экспорт молока из стран-участниц программы дороже. Представители розничной торговли и производители потребительских товаров вынуждены будут искать более дешевых поставщиков. В итоге в выигрыше могут оказаться страны, чьи выбросы метана еще больше – например, Саудовская Аравия.

Авторы исследования предполагают, что, если цена на говядину и коровье молоко вырастет и практически сравняется с растительными альтернативами, одним из решений может стать перераспределение рынка в пользу менее углеродоемких и более экологичных продуктов.