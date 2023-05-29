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Женщина-космонавт из Белоруссии примет участие в экспедиции на МКС

ЦПК: женщина-космонавт Белоруссии Василевская войдет в состав экспедиции на МКС

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Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина указал, что женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская войдет в основной экипаж 21-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС). Это следует из данных на сайте центра.

Согласно информации ЦПК, Василевская будет участником космического полета вместе с командиром экипажа Олегом Новицким и бортинженером-астронавтом NASA Трейси Дайсон.

Ранее сообщалось, что к Международной космической станции стартовала ракета Falcon 9 c коммерческими туристами на борту. Полет пилотируемого корабля Crew Dragon реализуется в рамках коммерческой программы Axiom-2. Командиром является экс-астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилотом — бизнесмен Джон Шоффнер, членами экипажа — астронавты из Саудовской Аравии Райана Барнауи и Али аль-Карни. Астронавты будут находиться на МКС в течение восьми дней. Они будут работать совместно с постоянным экипажем станции.

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