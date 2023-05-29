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Ученые обнаружили, что растения удаляют из воздуха токсины, вызывающие рак

В Сиднее установили, что растения удаляют 97% онкогенных веществ из воздуха за 8 часов

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Christian Beier/CHROMORANGE/Global Look Press

Ученые из Технологического университета Сиднея совместно с компанией Ambius установили, что растения эффективно удаляют токсичные пары бензина из воздуха в помещении, которые провоцируют развитие рака. Результаты исследования были опубликованы на сайте компании.

Исследователи обнаружили, что зеленая стена, содержащая смесь комнатных растений, оказалась высокоэффективной в удалении вредных, вызывающих рак загрязняющих веществ. До 97% наиболее токсичных соединений было удалено из окружающего воздуха всего за восемь часов.

Воздух в помещениях часто значительно более загрязнен, чем на улице, что, в свою очередь, пагубно влияет на психическое и физическое здоровье. Одно из самых опасных загрязнений, которые могут попасть в помещение с улицы, – это бензол.

Вдыхание паров бензина может привести к раздражению легких, головным болям и тошноте, а длительное воздействие связано с повышенным риском развития рака, астмы и других хронических заболеваний.

«Мы проводили измерения содержания бензола в герметичной камере. Мы установили, что растения могут не только удалять из воздуха наиболее вредные загрязнители. Более того, бензол усваивается быстрее, чем менее вредные вещества, такие как спирты. Мы также обнаружили, что чем больше токсинов в воздухе, тем быстрее и эффективнее растения выводят токсины. Растения адаптируются к условиям, в которых они растут», – сказали авторы.

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