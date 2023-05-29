Медики описали случай проникновения дезодоранта в желудок через задний проход

Мужчина засунул дезодорант в задний проход, после чего предмет проник в желудок, команда медиков под руководством Тегеранского университета (Иран) сообщила об этом случае в журнале Visual Journal of Emergency Medicine (VJEM).

Мужчина жаловался на мучительные боли в животе спустя два часа после того, как он ввел баллончик в прямую кишку и не смог его достать. Осмотр проктолога не выявил каких-либо признаков травмы, кровотечения, порезов или других признаков того, что туда попало инородное тело. После осмотра пациента отправили на рентген – снимок показал, что дезодорант попал в желудок.

Пациента сразу увезли в операционную отделения неотложной помощи Тегеранского университета медицинских наук. Хирурги сделали разрез поперек его живота и извлекли баллончик. Сейчас с мужчиной все в порядке, его отпустили домой спустя день после операции.

По словам медиков, мужчине крупно повезло. Часто введение инородного тела в прямую кишку сопряжено с серьезными травмами кишечника, что может быть смертельно опасно, поскольку вещества из пищеварительного тракта могут попасть в другие части тела, вызывая инфекцию.