Ученые сняли на видео необычное поведение осьминога во сне

Биологи из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке смогли заснять на видео необычное поведение осьминога, которое, по их словам, было похоже на пробуждение от кошмара. Препринт исследования ученых был опубликован в репозитории bioRxiv.

Головоногое по имени Костелло снимали 24 часа в сутки в лаборатории Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке в течение месяца. В четырех случаях животное «резко» просыпалось, меняя цвет и беспорядочно размахивая щупальцами. В двух случаях осьминог выстрелил черными чернилами в воду – обычная тактика, используемая для спасения от хищников, – несмотря на отсутствие хищника.

«Поведение говорило о том, что у него был стресс, который может свидетельствовать о том, что ему просто снился плохой сон. Это было действительно странно: сначала казалось, что ему больно, а потом он встал, и, как ни в чем не бывало, продолжил свой обычный день», – отметили биологи.

По словам биологов, когда осьминог попал в лабораторию, у него отсутствовали части двух щупалец. Это указывает на то, что он мог пережить нападение.

«Костелло, возможно, реагировал на воспоминания о нападении. По сути ему снился сон о том, как на него когда-то напали», – заключили авторы.