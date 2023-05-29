У 80-летнего мужчины развился синдром «Дня сурка» из-за болезни Альцгеймера

Мужчина в возрасте 80 лет постепенно начал ощущать, что снова и снова становится свидетелем одних и тех же событий — это состояние называют синдромом «Дня сурка». Медицинский отчет опубликован в журнале BMJ Case Reports.

Описывая свое затруднительное положение, пациент сообщал, что куда бы он ни пошел, он встречал одних и те же людей на обочине дороги, а также одни и те же машины позади него с теми же людьми в них. Мужчина даже пожаловался производителю своей электронной книги, потому что думал, что она продолжает показывать один и тот же материал, а также связался с техническим специалистом по поводу того, что его телевизор неоднократно показывал одинаковые новости.

Согласно отчету медиков из Нового Южного Уэльса, это состояние, называемое дежа векю, или синдромом «Дня сурка», иногда наблюдается при нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера. Этот симптом напоминает сюжет фильма 1993 года «День сурка», в котором главный герой раз за разом проживает один и тот же день.

Дежа векю отличается от более привычного дежавю. В то время как при дежавю люди описывают мимолетное ощущение, дежа векю — это устойчивое восприятие того, что новые факты — это повторение предыдущего опыта. Люди с дежа векю часто не понимают своего состояния и развивают инвалидизирующие, похожие на бред ложные убеждения и поведение, чтобы оправдать свое ненормальное восприятие, пишут авторы отчета.

Точная причина состояния остается неясной, но некоторые предполагают, что дисфункция гиппокампа — части мозга, которая помогает преобразовывать кратковременные воспоминания в долговременные, может быть одной из причин.

Сканирование мозга мужчины выявило необычно низкую активность в левой височной доле и лобных долях, где аномалии были более выражены справа, чем слева. Они также обнаружили, что в спинномозговой жидкости уровень белка амилоида бета-42 был снижен, а уровень тау-белка был повышен — это говорит о болезни Альцгеймера.

Через четыре года после появления симптомов у мужчины ухудшились результаты когнитивных тестов, но при этом он продолжал жить дома и самостоятельно поддерживал быт.