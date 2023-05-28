Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врачи назвали неожиданную причину высокого давления

JAHA: бактерии полости рта связаны с высоким кровяным давлением у женщин в постменопаузе

close
100%
Depositphotos

Ученые из Государственного университета Нью-Йорка в Буффало установили, что некоторые бактерии полости рта связаны с высоким кровяным давлением у женщин в постменопаузе. Исследование было опубликовано в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Прошлые работы ученых показали, что высокое кровяное давление было выше у пожилых пациентов, которые страдали от пародонтита (воспаление десен). В текущем исследование авторы решили найти объяснение такой закономерности.

В выборку специалистов вошли более 1200 женщин в постменопаузе: ученые собирали данные о кровяном давлении добровольцев и собирали зубной налет ниже линии десен. Они также собрали данные о принимаемых лекарствах, образе жизни и истории болезней.

«Десять бактерий были связаны с повышением риска высокого кровяного давления на 10–16%; пять других – на 9–18%. Полученные данные особенно важны для женщин в постменопаузе, поскольку распространенность высокого кровяного давления выше среди пожилых женщин, чем среди мужчин того же возраста», – заключили авторы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях