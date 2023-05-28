Врачи назвали неожиданную причину высокого давления

Ученые из Государственного университета Нью-Йорка в Буффало установили, что некоторые бактерии полости рта связаны с высоким кровяным давлением у женщин в постменопаузе. Исследование было опубликовано в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Прошлые работы ученых показали, что высокое кровяное давление было выше у пожилых пациентов, которые страдали от пародонтита (воспаление десен). В текущем исследование авторы решили найти объяснение такой закономерности.

В выборку специалистов вошли более 1200 женщин в постменопаузе: ученые собирали данные о кровяном давлении добровольцев и собирали зубной налет ниже линии десен. Они также собрали данные о принимаемых лекарствах, образе жизни и истории болезней.

«Десять бактерий были связаны с повышением риска высокого кровяного давления на 10–16%; пять других – на 9–18%. Полученные данные особенно важны для женщин в постменопаузе, поскольку распространенность высокого кровяного давления выше среди пожилых женщин, чем среди мужчин того же возраста», – заключили авторы.