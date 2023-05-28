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Названо заболевание, вызывающее сильнейшие боли в матке у каждой пятой женщины

Гинекологи Оксфордского университета: каждая пятая женщина страдает от аденомиоза

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Гинекологи из Оксфордского университета рассказали новостному порталу The Conversation, что каждая пятая женщина в мире страдает от аденомиоза матки. Однако об этом заболевании мало говорят, из-за чего многие женщины не придают значения симптомам болезни.

Аденомиозом (внутренним генитальным эндометриозом) чаще страдают женщины детородного возраста. Заболеванию характерно прорастание эндометриоидной ткани в мышцы матки. Это вызывает увеличение органа, без своевременного лечения возникают осложнения — бесплодие, анемия, злокачественное перерождение.

Аденомиоз может вызывать симптомы, включая нерегулярные и обильные менструальные кровотечения и боли в области таза. Тяжесть симптомов варьируется у разных пациенток – до трети женщин с аденомиозом могут иметь мало симптомов или вообще ни одного. Это заболевание также может влиять на фертильность. Женщины с аденомиозом имеют повышенный риск выкидыша, преждевременных родов, преэклампсии и кровотечения.

«В матке есть два ключевых слоя: эндометрий (это внутренний слой матки, который «выходит» во время менструации) и миометрий (мышечный слой). Он увеличивается во время беременности и отвечает за схватки. У людей с аденомиозом эндометриеподобные клетки обнаруживаются в неправильном месте – миометрии», – отметили ученые.

Стратегии лечения включают гормональные препараты и транексамовую кислоту. Если медикаментозное лечение не помогает, то медики прибегают к удалению очаговых поражений.

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