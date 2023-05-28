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Ученые назвали факторы, которые предсказывают сексуальную озабоченность у женщин

Sexual Medicine: одиночество и просмотр порно связаны с сексуальным расстройством у женщин

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Shutterstock

Ученые из Центра последипломного медицинского образования в Варшаве (Польша) определили предикторы появления компульсивного сексуального поведения у женщин. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sexual Medicine.

Расстройство компульсивного сексуального поведения характеризуется стойкой повторяющейся невозможностью контролировать сильное сексуальное влечение, приводящее к повторяющемуся сексуальному поведению в течение длительного времени (шесть месяцев и дольше) и вызывающее страдания или нарушение в личностной, семейной, социальной, образовательной, трудовой или других важных сферах функционирования.

«Цель нашего работа – изучить корреляции компульсивного сексуального поведения с социально-демографическими характеристиками женщин, которые обращались за лечением», – рассказали авторы.

В выборку ученых вошли почти 700 женщин в возрасте от 18 до 66 лет – все участницы завершили онлайн-опрос, который содержал вопросы об их демографических характеристиках и симптомах расстройства, в том числе количестве просмотренного порно.

Проанализировав ответы, ученые пришли к выводу: проблемное использование порнографии было самым сильным предиктором симптомов расстройства. Более высокая тяжесть симптомов заболевания наблюдалась среди разведенных и одиноких женщин по сравнению с теми, кто состоял в браке или отношениях.

Тяжесть расстройства была положительно связана с количеством сексуальных партнеров в течение последнего года (чем больше партнеров, тем выше тяжесть расстройства).

«Наши результаты показывают, что компульсивное сексуальное расстройство вызывает серьезную озабоченность у женщин, и необходимы дополнительные исследования для выявления защитных факторов, связанных с тяжестью симптомов», – заключили авторы.

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