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Невролог рассказал, что большинство межпозвоночных грыж не вызывают боль

Невролог Исайкин объяснил, что межпозвоночные грыжи ведут к боли лишь в 12% случаев

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Shutterstock

По разным оценкам, от 2 до 12% грыж межпозвоночных дисков приводят к сдавлению нервных корешков и появлению боли. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, сотрудник Первого Московского Государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин.

«Грыжи межпозвоночных дисков часто бывают бессимптомными. В Корее, например, провели исследование: взяли 200 человек без болей в спине и сделали им МРТ. У 60-70% участников нашли грыжи дисков. Поэтому просто по снимкам судить о влиянии грыжи на болевой синдром нельзя — важна клиническая картина, оценить которую может только врач», — объяснил Исайкин.

Невролог отметил, что чаще всего боль из-за грыжи межпозвоночного диска проявляется в виде дискогенной радикулопатии: онемения пальцев, слабости в ноге, выпадения рефлексов, симптома натяжения. Такие признаки обычно появляются, когда грыжа диска сдавливает нервный корешок. Но есть и другие болезни межпозвоночных дисков, которые также могут вызывать боль в рамках неспецифической скелетно-мышечной боли.

«В 20-40% случаев неспецифическая боль в спине связана с повреждением межпозвоночных дисков. При этом речь идет не о простой дистрофии позвонков, а о более сложных расстройствах, поэтому дискогенная боль может появиться в любом возрасте. В целом большинство пациентов с такой болью в спине — это люди до 40 лет», — отметил невролог.

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