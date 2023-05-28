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Гастроэнтеролог рассказала о способах защиты печени от повреждения

Гастроэнтеролог Дюжева назвала гепатопротекторы неэффективными

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Ни один из препаратов, которые позиционируются как защищающие печень, не доказал свою эффективность в исследованиях. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Мария Дюжева.

«В настоящее время эффективных лекарств, которые бы «защищали» печень, не существует. Ни один из препаратов не доказал свою эффективность в качестве так называемого гепатопротектора. При некоторых заболеваниях печени применяются особые лекарства, но показания для них ограничены», — объяснила Дюжева.

Гастроэнтеролог также отметила, что защитить печень поможет вакцинация от вирусного гепатита В, а чтобы не пропустить опасное заболевание, стоит регулярно сдавать анализы на вирусные гепатиты В и С. Прием лекарственных препаратов должен быть рационален: принимать их можно только по назначению врача.

«Для поддержания здоровья печени необходимо сбалансированное разнообразное питание, лучшим вариантом является средиземноморская диета. Здоровью печени также способствуют поддержание нормального веса, отказ от частого употребления алкоголя», — рассказала врач.

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