Гериатр Ткачева: вакцинация от пневмококка снижает риск смерти от болезней сердца

Вакцинация от пневмококковой инфекции значительно снижает риск пневмонии и ее неблагоприятного исхода, а также риск сердечно-сосудистых и цереброваскулярных катастроф, рассказала «Газете.Ru» главный гериатр Минздрава России, директор РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

ВОЗ признала пневмококковою инфекцию самой опасной из всех предупреждаемых вакцинами болезней – до внедрения универсальной вакцинации она ежегодно приводила к смерти 1,6 млн человек.

«Пневмококк является основным возбудителем пневмонии, которая особенно опасна для людей пожилого и старческого возраста. Это связано с возрастными изменениями иммунной системы и наличием сопутствующих хронических заболеваний. Пожилые люди находятся в группе высокого риска заболевания пневмонией, при этом возрастает и вероятность неблагоприятного исхода пневмонии из-за возникающих сердечно-сосудистых осложнений. Этот замкнутый круг способна прервать своевременная вакцинация от пневмококковой инфекции», – объяснила Ткачева.

В настоящее время вакцинация против пневмококковой инфекции рекомендуется пациентам групп высокого риска, к которым безусловно относятся пациенты пожилого возраста (65 лет и старше), особенно при наличии хронических заболеваний (хронической обструктивной болезни легких, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и других).

«Хронические заболевания — не причина отказа от вакцинации, а довод в пользу ее выполнения. Это одна из ключевых мер, способных обеспечить здоровое старение», – заключила Ткачева.