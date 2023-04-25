В России создали дешевые экспресс-тесты для определения уровня микроэлементов в организме

Специалисты Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского Университета разработали мгновенные тесты для определения в организме жизненно-важных веществ по анализу крови, слюны или мочи. Теперь уровень калия, натрия, кальция, магния, железа, цинка и других микроэлементов можно будет определить за доли секунды. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Университете им. И. М. Сеченова.

«Сегодня существуют лабораторные методы исследования, позволяющие оценить статус минеральных веществ. Но их делают в течение нескольких дней. Кроме того, такая диагностика не всегда доступна жителям отдаленных населенных пунктов, где нередко добираться до ближайшего лабораторного центра, клиники или больницы приходится за много километров», – рассказал «Газете.Ru» директор Центра, профессор Анатолий Скальный.

Экспресс-тесты, которые разработали в Сеченовском университете дешевы и просты в использовании. Анализ делается с помощью нового устройства – биометра, который назван по аналогии с глюкометром, — прибором, который вошел в рутинную практику пациентов с сахарным диабетом.

Пользоваться биометрами будет удобно людям, страдающим какими-либо генетическими или хроническими заболеваниями, при которых важно постоянно контролировать уровень микроэлементов. Например, пациентам с хронической почечной недостаточностью, находящимся на гемодиализе или людям с болезнью Вильсона – Коновалова, при котором в организме накапливается медь. Помимо этого, экспресс-тесты можно использовать в отделениях скорой помощи и реанимациях, где важно быстро определить у пациента уровень калия, натрия и других важнейших макро- и микроэлементов.

Биометры также пригодятся любому человеку, который следит за своим здоровьем, уверен профессор Скальный. Например, нехватка кобальта в отдельных регионах России сегодня может достигать 60%, дефицит селена – 25-45%, цинка – 20-40%, а йода – 40-50%. Между тем, при нехватке жизненно важных для организма веществ невозможно ментальное и физическое здоровье человека, подчеркнул профессор.