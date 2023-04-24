Ученые выяснили, что гонорея может передаваться через поцелуй

Команда австралийских ученых из Мельбурнского центра сексуального здоровья провела мета-анализ исследований о способах передачи венерических заболеваний и пришла к выводу, что триппером можно заразиться через поцелуи. Научная работа опубликована в издании eClinicalMedicine.

Всего в мета-анализе приняли участие 2322 человека, которые рассказывали о перенесенных заболеваниях, передающихся половым путем. Как выяснилось, среди зарегистрированных случаев заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), гонореей люди заражались не только при сексуальном контакте, но и при поцелуях. Ученые уточнили, что в этом случае вероятнее всего происходит заражение гонореей ротоглотки, задней части горла.

По словам исследователей, бактерии гонореи могут попасть в организм из слюны, что позволяет выстроить гипотезу о потенциальной возможности заражения через обмен слюной во время поцелуя. Кроме того, использование слюны в качестве смазки во время секса также представляет опасность получить ЗППП.

Ученые отметили, что основной способ заражения гонореей происходит во время полового контакта, при незащищенном оральном, вагинальном или анальном сексе. Несмотря на риск получить ЗППП при поцелуе, эта вероятность куда больше, если заниматься сексом. В связи с этим ученые настоятельно рекомендовали регулярно проходить тестирование на венерические заболевания и ВИЧ.