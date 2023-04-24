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Геофизик Анисимов объяснил, как текущая магнитная буря может повлиять на связь

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NASA

Изменения магнитного поля, вызванные наблюдающейся сейчас магнитной бурей, приведут к появлению индуцированных токов в электропроводящих системах, что может вызвать нарушения в работе электроснабжения и связи, рассказал «Газете.Ru» доктор физико-математических наук, директор Геофизической обсерватории «Борок» — филиала ИФЗ РАН Сергей Анисимов.

В данный момент наблюдается сильнейшая магнитная буря, которой, по словам эксперта, не было уже несколько лет.

«Пострадать могут системы электроснабжения или системы связи, в особенности той, которая затрагивает ионосферу. Это GPS-сигнал, например», – объяснил Анисимов.

По его словам, если все эти системы исправны, соответствуют нормам, то все будет работать нормально. Кроме того, если речь идет о системах GPS, то все эти изменения будут учтены, так как ученые постоянно следят за состоянием магнитного поля.

«В нашей обсерватории «Борок» мы фиксируем уровень по K-индексу отклонения магнитного поля Земли от нормы. Утром с 6 до 9 утра по московскому времени К-индекс составлял 9, то есть был максимальным», – отметил ученый.

По его словам, сейчас наблюдается некоторый спад, но существует вероятность, что, когда ночная сторона Земли будет находиться в хвосте магнитосферы, K-индекс (показывает отклонение магнитного поля от нормы) вновь может подняться до восьми.

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