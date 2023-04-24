Геофизик Анисимов дал прогноз по протяженности наблюдающейся сильнейшей магнитной бури

Текущая магнитная буря, приближение которой к Земле зафиксировали специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ), продлится три дня, считает собеседник «Газеты.Ru», доктор физико-математических наук, директор Геофизической обсерватории «Борок» — филиала ИФЗ РАН Сергей Анисимов.

В обсерватории «Борок» ученые фиксируют уровень магнитной бури по K-индексу отклонения магнитного поля Земли от нормы. По словам Анисимова, с 9:00 до 12:00 часов по Москве индекс достигал значение семь, а утром с 6:00 до 9:00 К-индекс составлял девять, то есть был максимальным.

«Можно провести аналогию с землетрясениями. Развитие магнитной бури предполагает развитие активной первой фазы, которая продолжается несколько часов. Как правило, от 3-4 до 12. У этой бури было два пика: один был в с 21:00 до 24:00 по Москве 23 апреля, и утром с 3 до 6 сегодня. Сейчас мы наблюдаем постепенный спад. Эта магнитная буря не будет длиться больше трех дней, после этого периода активность магнитного поля будет почти такой же, как и была до этого», – рассказал Анисимов.

При этом, по словам геофизика, существует вероятность, что, когда ночная сторона Земли будет находиться в хвосте магнитосферы, K-индекс вновь может подняться до восьми.