Nature: ранние признаки аутизма можно выявить при сканировании мозга плода

Ученые Королевского колледжа Лондона обнаружили, что с помощью МРТ-сканирования мозга плода можно выявить первые признаки расстройства аутистического спектра (РАС). Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications (входит в группу Nature).

Авторы выявили связь между чертами аутизма и изолированной вентрикуломегалией плода – распространенной антенатальной аномалией мозга. Вентрикуломегалия — это избыточное скопление ликвора (спинномозговой жидкости) в желудочках мозга и увеличение их объема. Связана она с дисбалансом между продукцией и всасыванием спинномозговой жидкости или с затруднением ее оттока в пространство спинного мозга. Изолированная вентрикуломегалия характеризуется увеличением только желудочков мозга без другой патологии развития.

В исследовании приняли участие две группы детей, одна из которых состояла из 24 здоровых участников, а вторая – из 10 с аномалией. В рамках работы ученые кроме МРТ плода провели несколько оценок когнитивного и социального развития детей: в возрасте двух лет, когда обычно проявляются первые признаки РАС, и младшего школьного возраста.

«Почти 40% мальчиков с диагнозом вентрикуломегалии набрали больше показателей для диагностики РАС. Например, у них была значительная задержка развития речевых навыков в дошкольном возрасте, трудности в поддержании внимания, соблюдении норм поведения, проблемы с памятью», – отметили ученые.

Полученные результаты могут открыть новые возможности раннего прогнозирования РАС. В будущем ученые продолжат изучать связь РАС с аномалиями в развитии мозга.