Инженеры создали «умную» ткань, чувствительную к температуре и электричеству

Ученые создали «умный» материал, который реагирует как на тепло, так и на электричество. Об этом сообщает Университет Ватерлоо.

Недорогая ткань, изготовленная из полимерных нанокомпозитных волокон из переработанного пластика, может менять свой цвет и форму под воздействием внешней среды. Ее создают с помощью особого ткацкого станка, который позволяет сочетать полимерные композиты и нити из нержавеющей стали. Ткань работает от низкого напряжения в 5 вольт, что не только делает ее безопасной для носки, но и делает ее более эффективной, а управляющие устройства — компактнее.

Ткань меняет цвет и восстанавливает исходную форму при нагревании и приложении электрического поля. Таким образом, ее движениями можно управлять, если вплести в ткань волокна с разной изначальной формой и выборочно их активировать. По мнению авторов, их изобретение может быть использовано в устройствах виртуальной реальности, поскольку одежда из нее может симулировать контакт с окружающим пространством. Также авторы приводят в качестве возможного примера бамперы автомобилей, которые возвращаются к своей первоначальной форме после столкновения.

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