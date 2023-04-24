Кардиолог Погосова объяснила, как определить у себя признаки периферического атеросклероза

Периферический атеросклероз – распространенное заболевание переферических артерий, при котором сосуды теряют эластичность, а на их стенках откладываются липидные фракции. Среди признаков этого заболевания, которые человек может заметить сам, выделяют похолодание ног и стоп, сухость и шелушение кожи, постепенное появление мышечной боли в ногах, рассказала «Газете.Ru» профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е.И. Чазова Минздрава РФ Нана Погосова.

«Позже возникают затруднения при ходьбе, человек начинает хромать. Называется это синдромом перемежающей хромоты. Вроде бы и ногу не сломал, не падал, а хромает. Это происходит по причине выраженного атеросклероза именно в артериях нижних конечностей», – отметила Погосова.

Кроме того, определить заболевание помогает показатель плече-лодыжечного индекса. Он отражает состояние кровотока в ногах.

«Определяется он путем оценки соотношения систолического давления на ногах, немного выше голеностопного сустава, к уровню давления на руках в области плеча. В норме он колеблется от 0,9 до 1,3. Если он ниже 0,9 – это высокая вероятность периферического атеросклероза. Если этот показатель 0,5 и ниже – это очень плохо. Значит, жизнеспособность конечности находится под огромной угрозой, и могут появиться незаживающие язвы на ногах, развиться гангрена, вплоть до ампутации конечности», – объяснила Погосова.

Подробнее о том, как измерить индивидуальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, как обследуются сонные и коронарные артерии, и сколько требуется физической активности в день, чтобы уберечь себя от болезней сердца и сосудов – в интервью «Газеты.Ru».