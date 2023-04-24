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Химики МГУ поняли, почему чукотские киты плохо пахнут

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Global Look Press

Химики Московского государственного университета нашли причину неприятного запаха мяса серых китов, промыслом которых занимаются коренные жители Чукотки. Оказалось, что это явление связано с рационом серых китов, которые питаются кольчатыми червями полихетами. Научное исследование https://www.sciencedirect.com/journal/chemosphere в журнале Chemosphere.

Ученые пытались объяснить причину резкого медицинского запаха от китового мяса различными гипотезами. Например, иследователи предполагали, что на запах мяса китов влияют употребляемые млекопитающими биотоксины со дна океана, а также последствия нефтяных разливов.

Для анализа образцов китового мяса российские химики выбрали высокочувствительный, надежный и информативный метод хромато-масс-спектрометрии. С помощью этой технологии ученым удалось опознать каждую молекулу сложных смесей веществ, которые можно поделить на компоненты и по характерному масс-спектру.

В ходе анализа хромато-масс-спектрометрии мяса серых китов ученые нашли порядка 700 органических соединений. Исследование наиболее неприятно пахнущих образцов мяса показали, что запаха является 2,6-дибромфенол.

«Количество этого вещества у вонючих китов в 300-500 раз выше, чем у нормальных. Это в 500 раз превышает порог чувствительности для человека, то есть запах действительно должен ощущаться отчетливо. К тому же диброфенол обладает медицинским йодоформенным запахом, характерным и для мяса китов», ― отметил руководитель исследования, доктор химических наук, профессор Альберт Лебедев.

Кроме того, авторы научной работы узнали, что серые прибрежные киты в основном питаются полихетами и анфиподами (ракообразные), которые обитают в разных местах. Полихеты предпочитают жить ближе к берегу. Именно они генерируют 2,6-дибромфенол во время роста, поэтому киты с неприятным запахом ― это именно те особи, которые преимущественно питаются полихетами.

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