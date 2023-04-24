Кардиолог Погосова назвала возраст повышенного сердечно-сосудистого риска

Считается, что абсолютное большинство людей в возрасте старше 65 уже имеет повышенный сердечно-сосудистый риск, рассказала «Газете.Ru» профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е.И. Чазова Минздрава РФ Нана Погосова.

«Возраст — это очень мощный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Меняется сосудистая стенка, сосуды становятся более жесткими. Это способствует повышению артериального давления, повышению вероятности развития атеросклероза», – рассказала Погосова.

Обычно для оценки риска развития заболеваний сердца и сосудов используют шкалу SCORE. Однако она рассчитана только для лиц младше 65 лет. Для людей старшего возраста используют шкалу риска SCORE2.

«Но если вы на нее посмотрите, то увидите, что в старших возрастных группах она практически вся красная, — то есть у всех повышенный риск. Просто в шкале приведена градация риска», – отметила кардиолог.

Подробнее о том, как обследуются сонные и коронарные артерии, для чего нужен лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), и сколько требуется физической активности в день, чтобы уберечь себя от болезней сердца и сосудов – в интервью «Газеты.Ru».