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Ученый предупредил об опасности искусственного интеллекта

Израильский историк Харари: ИИ может угрожать демократическим странам

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Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может угрожать в первую очередь демократическим государствам. Об этом заявил израильский историк Юваль Ной Харари, передает РИА Новости.

Харари полагает, что ИИ может поставить под сомнение господство человека на Земле.

Ученый объяснил, что новая технология может работать самостоятельно, придумывать истории и создавать уникальный контент.

«Это представляет угрозу для демократий в большей степени, чем для авторитарных режимов, поскольку демократии полагаются на общественный диалог», — сказал он.

Харари добавил, что если диалог перейдет в руки ИИ, то демократии конец.

Ранее более трети ученых-программистов заявили о том, что развитие искусственного интеллекта не является благом для человека и может привести к «катастрофе на ядерном уровне».

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